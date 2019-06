AA Gent heeft zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met winst. De Buffalo’s haalden het vrijdagavond in de stadsderby op het veld van KRC Gent in Oostakker met 0-2. Vadis Odjidja (20.) en Abdel Al Masude (61.) tekenden voor de treffers.

“De Coupe Romain Cornelis blijft in handen van blauw-wit”, laat AA Gent weten. Vorig seizoen werd het in de derby 0-8.

bron: Belga