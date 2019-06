Jumbo opent eerste winkels in Pelt, Lanaken en Rijkevorsel

De Nederlandse supermarktketen Jumbo gaat eind dit jaar drie winkels openen in ons land, meer bepaald in Pelt, Lanaken en Rijkevorsel. Dat kondigt Jumbo donderdagavond aan, bij de opening van zijn Belgische kantoor in Brasschaat. Voor elke winkel is men op zoek naar een zeventigtal personeelsleden. Jumbo bevestigde eerder al te mikken op drie winkelopeningen in ons land dit jaar, die plannen worden nu geconcretiseerd. Zo’n 36 personeelsleden zijn bezig met de uitrol op de Belgische markt.

De drie eerste winkels komen allemaal in de grensstreek met Nederland, de thuismarkt van het familiebedrijf.

Voor volgend jaar staan er nog zo’n 12 tot 15 nieuwe winkels in Vlaanderen op het programma. Op termijn ziet de supermarktketen potentieel voor ruim 100 winkels in België.

Bij het hoofdkantoor zijn intussen de meeste rollen ingevuld. Nu gaat men op zoek naar personeel voor de winkels zelf. Vacatures voor Pelt, Lanaken en Rijkevorsel zijn te vinden op https://jumbowerkt.nl/belgie.

De vorige Nederlandse supermarktketen die naar België kwam, was Albert Heijn in 2011. Intussen heeft AH hier meer dan 40 winkels, en daar zouden er de komende jaren nog eens 30 à 50 moeten bijkomen, zo werd midden januari bekendgemaakt.

Bron: Belga