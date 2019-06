“Je kan ook vanuit België een sterke rol spelen op Europees niveau”

Ontslagnemend premier Charles Michel wil niet bevestigen dat onder de Europese leiders ook zijn naam circuleert om Donald Tusk op te volgen als voorzitter van de Europese Raad. “Het is ook mogelijk om vanuit België een sterke rol te spelen op Europees niveau, dat is wat ik heb geprobeerd als premier”, zei Michel vandaag. De premier legde een korte verklaring af voor de start van de tweede dag van de Europese top, nadat hij en de andere staatshoofden en regeringsleiders er donderdagavond niet in geslaagd zijn de complexe benoemingspuzzel te leggen. Zondag 30 juni komen ze opnieuw samen voor een nieuwe poging.

“Het was een serene, intense discussie”, blikte Michel terug. “Er moet een evenwicht gevonden worden en we hadden de indruk dat we meer tijd moeten nemen om een dialoog met het Europees Parlement mogelijk te maken.”







Er blijven veel namen circuleren om een van de vacante topjobs in de wacht te slepen. Ook die van Charles Michel zou volgens ingewijden door Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk afgetoetst zijn. “Wat voor mij telt, is een goede rol te kunnen spelen in België en op Europees niveau”, antwoordde Michel op de vraag naar zijn mogelijke kandidatuur. “Maar het is ook mogelijk om vanuit België een sterke rol te spelen op Europees niveau, dat is wat ik heb geprobeerd als premier.” Michel benadrukte dat hij in eigen land “zeer geëngageerd” blijft in de politieke onderhandelingen.

Meer dan de politieke kleur van de nieuwe Europese topfunctionarissen, is het project dat ze samen ontwikkelen, zei Michel nog.

bron: Belga