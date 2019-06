Infrabel-medewerker maakte mogelijk procedurefout bij treinongeval in Aarschot

Het dodelijke ongeval aan een overweg in Aarschot was niet te wijten aan een slecht functioneren van de overweg, maar mogelijk wel aan een fout van een medewerker van Infrabel. Dat meldt de spoorinfrastructuurbeheerder in een persbericht. Gisterenavond werd een auto gegrepen door een goederentrein aan een overweg in de Winterstraat in Langdorp, een deelgemeente van Aarschot. De auto werd meer dan honderd meter meegesleurd. Een jongeman van bijna 21 jaar uit Aarschot liet het leven.

De eerste vaststellingen van de technische diensten sluiten uit dat de rode lichten, het belsignaal en de slagbomen slecht functioneerden. “De piste die nu bekeken wordt om de oorzaak van dit drama te verklaren, is die van een menselijke fout”, aldus Infrabel.







Concreet zou een medewerker van Infrabel die verantwoordelijk is voor de supervisie van het treinverkeer, een fout kunnen hebben gemaakt tijdens een specifieke procedure. Het gaat dan om de procedure tijdens het beheren van een incident van een goederentrein die in panne stond.

Infrabel spreekt van “een zwarte dag” voor het bedrijf. “Dit drama raakt in eerste plaats de directe slachtoffers van het ongeval. Maar dit is uiteraard ook zeer pijnlijk voor de personeelsleden die hierbij betrokken zijn en van wie het de taak is om een veilig treinverkeer te garanderen op het Belgische spoorwegnet. Medewerkers die ondersteuning en begeleiding wensen, kunnen hier een beroep op doen.”

In afwachting van de definitieve conclusies van het onderzoek, zal Infrabel onderzoeken of het nog bijkomende stappen kan zetten om te vermijden dat zo’n ongeval zich in de toekomst zou kunnen herhalen.

bron: Belga