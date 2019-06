Frank De Winne: “een vlucht naar Mars is een moeilijke keuze”

Een vlucht naar Mars willen ondernemen zou een moeilijke keuze zijn, zo heeft Belgisch astronaut Frank De Winne vandaag in het Planetarium van Brussel gezegd, min of meer tien jaar na de start van zijn tweede ruimtemissie. Op 27 mei 2009 vertrok de tweede Belgische astronaut van op Bajkonoer in Kazachtsan met de Sojoez TMA-15 naar het Internationaal Ruimtestation ISS voor zijn OasISS-missie die 188 dagen heeft geduurd. Zijn gezellen waren de Rus Roman Romanenko en de Canadees Robert Thirsk.

Met hun aankomst werkten en woonden er voor het eerst zes mensen tegelijk in de spacemeccano. De Winne was in de laatste drie maanden aan boord ook de eerste niet-Amerikaanse of niet-Russische gezagvoerder. Thirsk drukte vandaag uitdrukkelijk zijn waardering uit voor de manier waarop de Belg zich van die opdracht heeft gekweten.







Nu het perspectief van een bemande terugkeer naar de Maan (2024) en een eerste trip naar Mars opdoemt, vond zijn verblijf in het ruimtestation plaats in het “gouden tijdperk van de ruimtevaart”, aldus de burggraaf. Verbeteringen aan de omstandigheden waren niet nodig, maar dat wordt wel even anders bij een missie naar een Rode Planeet die vooreerst al, uitgedrukt in de prijs per kilo, een pak duurder zal worden.

Terwijl er nog duizenden technische uitdagingen zijn, houdt een trip naar Mars meer gevaren in en impliceert het een algeheel isolement van het thuisfront. Thirsk hamerde erop dat er tijdens zo een reis van 2,5 jaar ook een arts aan boord moet zijn, want bij medische problemen in het ISS kan er ondersteuning zijn van op de grond en is, zo nodig, een snelle terugkeer mogelijk. Naar Mars niet. Nog een wezenlijk probleem is de straling die Mars- en zelfs Maanreizigers zullen ondergaan.

Gevraagd of hij een Marsmissie ziet zitten zei De Winne (58) dat dit een “moeilijke keuze” zou zijn. Enerzijds wil hij wel graag terug naar het ISS of zelfs naar de Maan, maar anderzijds zijn er de risico’s en gevaren die aan een trip naar onze buurplaneet vasthangen.

Sinds 2012 is de tweede Belg in de ruimte – de eerste was in 1992 Dirk Frimout – hoofd van het Europees Astronauten Centrum (EAC) in Keulen. Daar krijgen de astronauten van het Europese Ruimtevaartbureau ESA een eerste opleiding.

bron: Belga