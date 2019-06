Europese Ariane-5 lanceert succesvol twee telecommunicatiesatellieten

Een Europese Ariane-5 draagraket heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bij haar tweede missie van dit jaar met succes twee telecomsatellieten in de ruimte gebracht, zo heeft het Europese lanceerbedrijf Arianespace bekendgemaakt. De superraket vertrok om 23.43 uur Belgische tijd vanop de basis Kourou in Frans-Guyana. Iets meer dan 27 minuten daarna kwam de 6,33 ton wegende T-16 kunstmaan vrij uit het restant van de raket. Het is een door Airbus Defence and Space voor AT&T (DirecTV) gebouwde televiesatelliet die minstens vijftien jaar lang moet functioneren ten behoeve van het Amerikaanse vasteland, Alaska, Hawai en Puerto Rico.

Zowat zeven minuten later was het de beurt aan de Eutelsat-7C, door het Amerikaanse Maxar Technologies voor de Europese operator Eutelsat gebouwd. Het betreft een 3,4 ton wegende telecomsatelliet, ten behoeve van Europa, het Midden-Oosten en Turkije. De levensduur bedraagt meer dan vijftien jaar. Het tuig voert ook een instrument van het Franse ruimtevaartbureau CNES mee om vanuit een geostationaire baan de “ruimte-omgeving” te meten.







Het was de 104de lancering van een Ariane-5, de 71ste in de opgewaardeerde versie ECA en de 310de van een Ariane in het algemeen. Voor Arianespace was het de vijfde raketstart van dit jaar. Bedoeling is in 2019 een dozijn draagraketten van het type Ariane, Sojoez en Vega te lanceren. Vorig jaar voerde het bedrijf elf lanceringen uit, goed voor 21 nieuwe satellieten in de ruimte.

bron: Belga