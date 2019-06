EK U21 (m) – Engeland verliest opnieuw, België is uitgeschakeld als Frankrijk punt pakt tegen Kroatië

De Engelse beloften hebben vrijdagavond ook hun tweede groepswedstrijd op het EK voetbal U21 verloren. In Cesena was Roemenië verrassend te sterk met 4-2. Indien Frankrijk later op de avond in het andere duel in groep C een punt pakt tegen Kroatië, is de uitschakeling voor de Jonge Duivels op het EK een feit. Alle goals in Engeland-Roemenië vielen in een knotsgek slotkwartier. Voor de Roemenen scoorden Puscas (76. pen), Hagi (85.) en Coman (89. en 90.+3). Engeland trof tussendoor raak via Gray (79.) en Abraham (87.).

Door de nederlaag blijft Engeland achter met 0/6 in groep C. Indien Frankrijk later op de avond minstens een pakt tegen Kroatië, zijn de Engelsen uitgeschakeld.

Dat heeft ook gevolgen voor de Jonge Duivels. Zij moesten hopen dat Engeland zich kwalificeerde om zo nog een barragematch voor een olympisch ticket af te dwingen. Bij een uitschakeling van Engeland zijn ook de jongens van Johan Walem sowieso uitgeschakeld.

bron: Belga