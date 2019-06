EK basket (v) – Belgian Cats winnen oefeninterland tegen Italië

In een vriendschappelijke basketbalinterland hebben de Belgian Cats vrijdag in Wevelgem met 79-76 gewonnen van Italië. Bij de rust stonden de meisjes van Philip Mestdagh nog 37-45 in het krijt. Begin juni leden de Belgen in het Spaanse Zaragoza een 60-49 nederlaag tegen de Italianen, maar dat gebeurde toen zonder Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh. Zij waren er vrijdag wel bij en vormden de basis met Antonia Delaere en Kyara Linskens. Vooral Meesseman, goed voor 29 punten, 6 rebounds en 7 assists, en Allemand (8 punten, 6 rebounds, 9 assists) drukten hun stempel op de wedstrijd. De twee vonden elkaar blindelings.

Zaterdag spelen de Cats in Kortrijk een laatste oefenwedstrijd, opnieuw tegen Italië. Maandag reizen ze af naar het EK, waar ze in groep D Rusland (27/06), Wit-Rusland (28/06) en gastland Servië (30/06) partij geven.

België – Italië 79-76 (37-45)

Kwarts: 27-20, 10-25, 30-19, 12-12

België (26/35 2pts, 4/16 3pts, 15/17 vrijworpen, 28 rebounds): K. Metsdagh 9 (1×3), Delaere 9 (1×3), Carpréaux, Meesseman 29 (1×3, 6 rbds, 7 ass.), Wauters 8, Linskens 5, H. Mestdagh, Nauwelaers, Vanloo 3 (1×3), Raman 8, Allemand 8 (9 ass., 6 rbds)

Italie (15/32 2pts, 10/25 3pts, 16/20 vrijworpen, 28 rebounds): C. Dotto 4, Romeo 7 (1×3), Sottana 15 (2×3), Zandalasini 16 (1×3), F. Dotto 4, De Pretto, Crippa, Nicolodi, Cinili 17 (5×3), Andre 8, Penna 5 (1×3)







bron: Belga