Dodentol van busongeval in India loopt op naar 44 slachtoffers

De dodentol van het busongeval donderdagnamiddag in Himachal Pradesh in India is vandaag opgelopen naar 44 slachtoffers. De bus was in een ravijn 150 meter diep gestort, nadat hij van de weg was geraakt. Lokale media hebben gemeld dat er mensen bovenop het dak van de bus zaten, maar dat wordt door de politie ontkend. Onder de slachtoffers vrouwen en kinderen die terugkwamen van het werk of de school. Een dertigtal mensen werd in ziekenhuizen opgenomen, naast de 44 doden. De politie zegt dat er wel meer mensen werden vervoerd dan toegelaten. Mogelijk heeft de chauffeur onvoorzichtig gereden De autoriteiten hebben een onderzoek naar het ongeval bevolen.

Bron: Belga