Claire Orcel overtuigt niet in Tsjechië, Maria Lasitskene wipt over 2m06

Hoogspringster Claire Orcel heeft zich donderdag bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava tevreden moeten stellen met een achtste plaats en 1m85. Voor het WK atletiek in Doha is 1m94 nodig, het persoonlijk record van Orcel staat op 1m91. De winst ging in Ostrava naar de Russin Maria Lasitskene. Zij wipte over een indrukwekkende 2m06, een evenaring van haar persoonlijk record en uiteraard een beste wereldjaarprestatie. Het wereldrecord van Stefka Kostadinova staat al 32 jaar op 2m09. Orcel klaarde 1m85 bij haar eerste poging, maar nadien liep het mis op 1m90.

Lasitskene was niet de enige die indruk maakte in Ostrava. Shaunae-Miller Uibo uit de Bahama’s liep op de 300 meter naar 34.41, de snelste chrono ooit gelopen op die afstand. Van een wereldrecord mag in deze niet-olympische discipline in principe niet gesproken worden.

Bron: Belga