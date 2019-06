Belgian Growth Fund haalt 213 miljoen op

Het fonds van de regering-Michel dat investeert in groeiende technologiebedrijven, heeft 213 miljoen euro opgehaald bij de eerste closing. Dat meldt Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) vandaag. Het Belgian Growth Fund (BGF) was een initiatief van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Het doel is om de slagkracht van de Belgische durfkapitaalsector uit te breiden. Het bedrag moet bij latere ‘closings’ nog verder aangroeien. Het dakfonds wil op termijn 300 à 400 miljoen euro bijeenkrijgen.

“Het is onze ambitie om meer start-ups te laten doorgroeien tot scale-ups”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). “Op deze manier versterken we de impact van starters en groeiers op onze welvaartsgroei en de creatie van jobs. In scale-ups vindt men vaak een grote verscheidenheid aan jobs terug op verschillende niveaus.”







“In een eerste financieringsronde vinden beloftevolle start-ups de laatste jaren meestal voldoende middelen in ons land”, zegt Michel Casselman, algemeen manager van PMV. “Voor scale-ups daarentegen is het al minder voor de hand liggend om de nodige groeifinanciering te vinden. Bedragen ophalen van 10 miljoen euro en meer wordt vaak problematisch voor Belgische bedrijven, omdat er in ons land weinig risicokapitaalfondsen zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen.”

Naast financiering van FPIM, PMV en BNP Paribas Fortis haalde Belgian Growth Fund institutionele investeringsmiddelen op bij onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, Ethias, KBC Verzekeringen, vdk bank en Crelan.

