Belgen winnen prijs op internationaal tuinenfestival in Chaumont

De Belgen Sven Augustyns en Damien Derouaux hebben een prijs in de wacht gesleept op het 28ste internationaal tuinenfestival in het Franse Chaumont. Dat meldt de organisatie van het festival. De twee wonnen in de categorie “Jardin transposable”. Augustyns en Derouaux werken beiden in Antwerpen: Augustyns als urban planner en als urban researcher voor burgerplatform Ringland, Derouaux als landschapsarchitect en zaakvoerder van Inituitum. Ze wonnen op het festival met hun ontwerp “Le jardin des solitudes”, “waar bezoekers zich kunnen inspireren om hun eigen tuin te creëren of sublimeren”, is te lezen op de website van het festival.

In het thema “jardins de paradis” namen 24 teams van onder meer tuiniers en architecten het tegen elkaar op. Ze stelden hun visie van een tuin voor op een perceel van 250 vierkante meter, met bloemen, grassen, kleuren en tussenruimtes. Naast de Belgen wonnen vrijdag ook teams uit de Verenigde Staten, Vietnam en Italië.

Het festival bestaat al 28 jaar, en in die periode werden als meer dan 750 tuinen gecreëerd. Het wil zo de “kunst van de tuinen nieuw leven inblazen”. Vorig jaar lokte het festival 530.000 bezoekers.

Bron: Belga