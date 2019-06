Asiel en migratie – Deel vluchtelingen die vastzaten op schip voor Tunesische kust weer naar huis

Zestien van de 75 migranten die meer dan twee weken vastzaten op een schip voor de kust van Tunesië, zijn teruggekeerd naar hun thuisland Bangladesh. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie vrijdag gemeld. De bootvluchtelingen – 64 Bengalezen, 9 Egyptenaren, een Marokkaan en een Soedanees – waren eind mei vanuit Libië naar Italië vertrokken. Ze werden kort daarna opgepikt door de Egyptische sleepboot Maridive 601, die de olieplatforms tussen Tunesië en Italië aandoet, die het schip ter hoogte van de Zarzis, in het zuiden van Tunesië, had afgezet. Onder de opvarenden waren minstens 32 kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

Dinsdag mochten de migranten dan uiteindelijk aan land gaan in Tunesië, als ze daarna terugkeerden naar hun land. Ze worden voor hun vrijwillige terugkeer begeleid door de IOM, en donderdag hebben zestien Bengalezen dat ook gedaan. Enkele van hun landgenoten zijn van plan de komende dagen te vertrekken, aldus het VN-agentschap. Voor andere asielzoekers zijn de gesprekken nog bezig, anderen weigeren uiteindelijk om vrijwillig terug te keren en willen asiel aanvragen.

In mei werden nog 16 migranten, voornamelijk uit Bangladesh, gered door Tunesische vissers nadat hun schip was gekapseisd. Daarbij kwamen een zestigtal mensen om het leven. Van de geredde migranten zijn er ondertussen twee weer teruggekeerd naar hun thuisland.

Bron: Belga