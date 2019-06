Africa Cup 2019 – Gastland Egypte wint openingswedstrijd dankzij doelpunt Trezeguet

Gastland Egypte heeft de Africa Cup vrijdag in Caïro geopend met een 1-0 zege tegen Zimbabwe. Voormalig Anderlecht-winger Trezeguet scoorde het enige doelpunt van de partij in de 41e minuut. Bij Zimbabwe stonden Club Brugge-middenvelder Marvelous Nakamba en Anderlecht-spits Knowledge Musona in de basis. Musona werd vijf minuten voor tijd vervangen. Voor de treffer van Mahmoud Hassan “Trezeguet” had de thuisploeg onder aansporing van sterspeler Mohamed Salah al tal van kansen gecreëerd, maar die werden niet benut. In de tweede helft verzuimden de Egyptenaren, zevenvoudig winnaar van het Afrikaanse landenkampioenschap, verder uit te lopen. Zimbabwe probeerde wel iets terug te doen, maar kwam aanvallend te kort.

Congo en Oeganda spelen zaterdag de tweede wedstrijd in groep A.

bron: Belga