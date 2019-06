Zo vind je je tent altijd terug op de festivalcamping

Vergeet je altijd waar je tent staat op de festivalweide? Download dan de Tent Finder applicatie in de App Store of via Google Play en pinpoint precies waar je slaapplek zich bevindt.

Je kunt de ‘Torch-functie’ gebruiken als verlichting (mocht je zaklamp het niet doen). Dankzij de GPS helpt de app je de weg terugvinden, en hij berekent zelfs hoe lang je onderweg bent.

Speld







Geen zin in nóg een app op je telefoon? Via Google Maps en Apple Maps kun je ook de locatie van je tent markeren. Houd je vinger op de plek waar je bent en plaats een ‘speld’. Grote kans dat je aan het einde van de dag binnen no time op je luchtbedje ligt.