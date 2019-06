23/6

Zondag viert Leuven de literatuur met Boek Lokal. Place to be om je literaire honger te stillen is Museum M: nestel je in de tuin voor een uurtje lezen in stilte, snuister rond op de boekenmarkt of breng een literair bezoekje aan het museum onder leiding van Mustafa Kör. Valeria Luiselli en Bart Van Loo komen intussen vertellen over hun laatste werk, Bent Van Looy inspireert je in zijn boekenkamer met zijn eigen favorieten. Sophia Ammann zorgt tussendoor voor een streepje muziek, Annemarie Peeters, Elise Caluwaerts en Maja Jantar voor een bijzondere voorstelling.

leuvenleest.be