Vandaag is ‘Take Your Dog To Work Day’

Hondenbaasjes kunnen vandaag hun hart ophalen. Het is namelijk internationale ‘Take Your Dog To Work Day’, oftewel: neem je hond eens mee naar je werk. Dat is niet alleen leuk voor je viervoeter die eindelijk geen hele dag alleen moet blijven, maar ook goed voor de werksfeer en de productiviteit.

Wie zelf een hond heeft, is zich ongetwijfeld bewust van de meerwaarde van zo’n huisdier. Ze geven je liefde, aandacht en zijn letterlijk hondstrouw. Maar ook op de werkvloer kunnen de beestjes zorgen voor extra sfeer en gezelligheid.

Goede doelen







In de Verenigde Staten ontstond het initiatief al in 1999. ‘Take Your Dog To Work Day’ werd daar bedacht door Pet Sitters International als een manier om mensen te laten kennismaken met honden en om hen aan te sporen om zelf een hond te adopteren. Sindsdien groeide het concept uit tot een internationale beweging. Vooral in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk worden mensen ook aangespoord om op die dag geld te doneren aan goede doelen die zich inzetten voor het hondenwelzijn.

Sociaal bindmiddel

Niet alleen de viervoeters, maar ook jijzelf en je collega’s kunnen voordeel halen uit deze dag. Een studie van het Virginia Commonwealth University Center for Human-Animal Interaction uit 2012 toonde bijvoorbeeld aan dat werknemers minder stress ervaren als ze hun hond mee naar het werk mogen nemen. Ook de productiviteit van collega’s zonder trouwe viervoeters ging erop vooruit. Bovendien merkten de onderzoekers dat de honden fungeerden als een sociaal bindmiddel, wat zorgde voor meer interactie en samenwerking op de werkvloer.

Policy

Uiteraard is het belangrijk om te weten hoe jouw werkgever denkt over de aanwezigheid van honden; kom niet zomaar opdagen met je viervoeter zonder je eerst te informeren. Sommige bedrijven zullen hier geen oren naar hebben, terwijl andere hun werknemers net stimuleren om honden mee naar het werk te nemen. Bij het kantoor van Amazon in Seattle komen bijvoorbeeld dagelijks zo’n 6.000 viervoeters mee met hun baasjes. Let er sowieso wel op dat je werkomgeving ook echt geschikt is voor honden en bereid je bezoek grondig voor. Drinken, eten, speeltjes en een gezellig dekentje worden zeker en vast geapprecieerd door je Lassie.