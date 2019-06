Twintiger laat het leven onder goederentrein in Aarschot

In Aarschot is donderdagavond een 20-jarige jongeman om het leven gekomen toen zijn wagen op een overweg gegrepen werd door een goederentrein. Twee inzittenden raakten lichtgewond. Volgens getuigen waren de slagbomen niet gesloten en waren de witte lichten in werking op het moment van het ongeval. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Op donderdag 20 juni rond 22.30 uur werd een auto gegrepen door een goederentrein aan de overweg in de Winterstraat in Aarschot. De auto werd meer dan honderd meter meegesleurd. Een jongeman van bijna 21 jaar uit Aarschot liet het leven. Hij was de bestuurder van de auto die werd gegrepen. Zijn twee passagiers, een meisje van 18 jaar uit Herselt en een man van 21 jaar uit Aarschot, raakten lichtgewond.

Slagbomen niet gesloten