TIPS & TRENDS. Drie verjongende sheet masks

Sheet masks zijn stukjes katoen in de vorm van je gezicht, met gaten voor je ogen, neus en mond. Ze zijn gedrenkt in een schoonheidsproduct en als je het maskertje goed aandrukt, neemt je huid de crème beter op. De spookachtige look moet je er wel bijnemen.

Budget







Simple is een Brits cosmeticamerk met leuke budgetproducten. Het hydraterende sheet mask met aloë vera voelt heel fris aan op je huid. Perfect om een kwartier te ontspannen na een lange werkdag. De crème trekt vlot in, waardoor je ook de dag erna nog het effect voelt. Je hoeft dus niet veel geld uit te geven aan je beautykuur!

Simple De-Stress Sheet Mask

3,49 euro

Biologisch afbreekbaar

The Body Shop garandeert je huid zichtbaar te verjongen. Eén masker bevat 70% van een flesje Drops of Youth, dus dat belooft. De planten edelweis, zeevenkel en blauwe zeedistel staan erom bekend hun wondjes te vernieuwen en ook jouw huid maken ze gezonder en gladder. Na gebruik kan je het masker bovendien kwijt in de compostbak, want het is biologisch afbreekbaar!

The Body Shop Youth Concentrate Sheet Mask

6 euro

Tegen rimpels

Bij rimpels hoef je niet meteen naar botox te grijpen. Ook sheet masks pakken de (beginnende) lijntjes aan. Dit zwarte masker van Filorga bevat collageen, dat je huid gladstrijkt en aanspant. Na een kwartier wellness met dit product word je vijf jaar jonger wakker.

Filorga Time-Filler Mask

9,90 euro