Politie stopt roekeloze bromfietser met nu wel heel gênante nummerplaat

De Nederlandse politie heeft een bestuurder van een scooter tegengehouden die verschillende verkeersovertredingen maakte. Bovendien gebruikte hij een valse nummerplaat met een nu wel heel toepasselijk opschrift.

Het opvallende tafereel speelde zich donderdag af in Haarlemmermeer, in Noord-Holland. Enkele agenten zagen hoe de bestuurder van een scooter een rood licht negeerde. Daarop zetten ze de achtervolging op hem in.







Na een pittig ritje konden ze hem tot stilstand brengen. Achteraf bleek dat de scooter maar liefst 86 km/u kon rijden, terwijl bromfietsen begrensd moeten zijn op 45 km/u. Bovendien ontbrak het framenummer en de slotcilinder.

Grijnzende politie

Maar het meest opvallende aspect aan de scooter was de nummerplaat, die overigens niet officieel was. Daarop stond het opschrift ‘Pak me dan’. “Hij is op zijn wenken bediend”, grijnsde de politie.