Pendelaar Elien: “Ik word snel hangry”

Elke week grijpt Metro een pendelaar bij de kraag voor een kort gesprek. Achter elke anonieme reiziger schuilt immers een verrassende persoonlijkheid. Deze week is het de beurt aan Elien, een 29-jarige medewerker digitale communicatie.

ZICHT

Het was misschien al te merken aan mijn groene T-shirt, maar ik hou nogal van kleur. Zet mij in een grijze omgeving en ik kwijn helemaal weg. Toen ik als tiener mijn kamer mocht herschilderen heb ik alles oranje geverfd, mijn lievelingskleur. Mijn ouders waarschuwden me dat ik die kleur snel beu zou raken, maar nee. Toen ik thuis vertrok hebben ze mijn kamer wel opnieuw geschilderd. Als ik alleen zou wonen, dan was mijn huis ook heel kleurrijk geweest, maar ik heb compromissen leren sluiten. (lacht)

GEHOOR







Als ik onderweg ben heb ik altijd mijn oortjes in: op de trein, op de fiets… Ik luister naar heel verschillende dingen, vaak om in de stemming te komen. Op de trein naar het werk is dat bijvoorbeeld een motiverende podcast van Tim Ferriss. Op weg naar huis zal het eerder wat rustige popmuziek zijn. Luisterboeken zijn ook een recente ontdekking voor me. Ik word snel wagenziek, dus ik lees bijna nooit onderweg, maar nu kan ik dat boek gewoon in mijn oren steken en naar buiten blijven kijken. Superhandig!

SMAAK

Sinds ik voor Oxfam-Wereldwinkels werk heb ik al heel veel vrienden de wereldwinkel leren kennen. Als ik ze meekrijg over die drempel, staan ze altijd versteld van het aanbod. Als ik ze dan ook nog wat koffie of chocolade cadeau doe, zijn ze meestal helemaal vertrokken. (lacht) Eten is wel belangrijk voor me. Ik kan ook echt hangry worden. Gelukkig is dat op het werk meestal geen probleem. We hebben hier een winkel voor de medewerkers en als er nieuwe producten gelanceerd worden krijgen we proevertjes.

TAST

Mijn hele jeugd, tot twee jaar geleden, heb ik altijd volleybal gespeeld in competitieverband. Het trainen, de matchen, mijn job en een bouwproject werden te veel om te combineren. Ik ben toen op zoek gegaan naar een andere, recreatieve sport en zo kwam ik bij voetbal uit. Van de handen naar de voeten. Ondertussen is het huis af en ga ik opnieuw twee keer per week trainen en is er ook iedere week een match. Misschien zit dat competitieve gewoon in mij. Ik wil vooruitgaan, dingen leren, beter worden.

REUK

Ik heb een zwak voor vanillegeur, geen idee waar dat vandaan komt. Als ik het thuis gezellig wil maken of als er vrienden op bezoek komen, dan steek ik een vanillegeurkaars aan. Ik heb dan ook een hele reeks van die kaarsen in de kast staan, zodat ik zeker niet zonder kom te zitten. Een geur waar ik absoluut niet van hou, is die van popcorn. Vroeger ging ik met dichtgeknepen neus naar de cinema. Ondertussen is het wel verbeterd, maar ik ben nog altijd geen fan. Het gekke is dat ik het wel eet!

ZESDE ZINTUIG

“I don’t have any real talents, but I’m passionately curious” is een quote die mij op het lijf geschreven is. Er zijn niet veel dingen die ik echt goed kan, maar ik weet wel iets van heel veel verschillende dingen. Als ik iets niet weet, dan zoek ik het op. Dan kan ik me soms wel redelijk obsessief in iets verdiepen. Zo heb ik onlangs een bergwandelcursus gevolgd, nadat ik over trektochten was beginnen te lezen en tot de ontdekking kwam dat er dingen zijn die je niet kan leren door er enkel over te lezen. (lacht)

Tekst door Pieter Lantsoght

Foto door Janne Vanhemmens