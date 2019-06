Chey uit ‘Love Island’ verzweeg relatie met Lewis Hamilton

De 24-jarige Cheyenne Ciani, afgekort Chey, mag Love Island dan wel verlaten hebben, de Nederlandse blijft in de schijnwerpers staan. De ‘Islander’ heeft toegegeven dat ze een relatie had met Formule 1-piloot Lewis Hamilton, iets wat ze bewust verzweeg tijdens de opnames van het datingprogramma.

De gemoederen raakten serieus verhit toen Chey afviel in het programma 'Love Island'. De Nederlandse was een van de minst populaire figuren in de villa en ook de stemmende kijker wist ze uiteindelijk niet te bekoren. Ondanks haar exit van het eiland, blijft de 24-jarige brunette de aandacht opeisen.







Zo werd ze tot enkele maanden geleden gelinkt aan de Formule 1-piloot Lewis Hamilton. Die relatie heeft ze lange tijd ontkend noch bevestigd, tot nu. “Het is niet dat ik zijn naam niet wilde zeggen, maar ik wilde niet dat de andere Islanders een bepaald beeld van me zouden krijgen. Ik kwam daar net als iedereen om de liefde te vinden. Dan is het vervelend als het over dingen moet gaan die al achter ons liggen”, verklaart Chey aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

“Iemand die erg snel is op de weg”

“Ik heb nooit gezegd dat we een relatie hadden en wil dat ook liever privé houden. Maar het spreekt voor zich dat ik single was toen ik de villa inging”, stelt de Nederlandse. Hun relatie bleek slechts twee maanden voor aanvang van de opnames stukgelopen te zijn. De kandidaten noch de medewerkers waren op de hoogte van haar verhouding met de Brit. Nochtans onthulde Chey tijdens de eerste aflevering dat ze een bekende ex had, maar wilde ze niet zeggen over wie het precies ging. In een volgende aflevering gaf ze toe dat ze een tijdje samen was met “iemand die erg snel is op de weg”.

Doodsbedreigingen

Op sociale media krijgt de Nederlandse er intussen flink van langs. Aan RTL Boulevard vertrouwde de ex-‘Love Islander’ toe dat ze al met de dood werd bedreigd: “Eén persoon heeft gezegd dat hij, als hij mij tegenkomt, mijn keel zal doorsnijden.” Voor Chey kan het zo niet langer verder. “Echt heel heftig. Ik hoop dat het bij online pesterijen blijft, maar mocht het er zo aan toegaan dat mensen me willen aanraken, dan zal ik wel stappen moeten ondernemen.”