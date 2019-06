Bizar. Door deze peperdure bikini lijkt het alsof iemand aan je borsten zit

Als we het weerbericht mogen geloven, wordt het de komende week puffen en zweten. Veel mensen bedekken zich bij zulke tropische temperaturen liefst zo weinig mogelijk om toch een beetje verkoeling te vinden. Ben je nog op zoek naar een bikini en ben je niet bang voor wat provocatie, dan zou dit weleens de bikini van je dromen kunnen zijn.

We moeten je wel waarschuwen: niet iedereen zal deze zwem- en zonoutfit weten te appreciëren. De bikini is namelijk allesbehalve gewoontjes. Ter hoogte van je borsten vind je immers geen felgekleurd bloemenpatroon of een abstracte print, maar twee handen.

Doe-het-zelf







Ja, dat lees je goed. Op de bikini van het Adriana Degreas zijn twee handen – inclusief roodgelakte nagels – te zien. Ben je bereid om de hele dag met je handen op je borsten rond te lopen, dan kan je de look uiteraard ook makkelijk zelf creëren. Meer dan een snelle manicure heb je in dat geval niet nodig. Eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk makkelijker om je handen vrij te hebben tijdens het zonnen of het zwemmen. In dat geval kan je ervoor kiezen om hier de real deal aan te schaffen, maar dan mag je wel niet terugschrikken voor het prijskaartje. Deze weinig bedekkende bikini kost namelijk 326 dollar of 288 euro. Over kleuren en smaken valt niet te twisten.