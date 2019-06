Bart De Wever kondigt zijn opvolger als burgemeester aan met een knipoog

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich van zijn meest humoristische kant laten zien door een foto te delen van zijn ‘opvolger’ als burgemeester van Antwerpen.

Bart De Wever is nog steeds volop bezig met de onderhandelingen voor een Vlaamse regering, maar is tegelijkertijd ook nog steeds burgemeester van Antwerpen. Mocht de 48-jarige Antwerpenaar straks Vlaams minister-president worden, dan komt er dus een plekje vrij in het stadhuis van Antwerpen.

Hondenstiel







Vrijdag plaatste De Wever, die over een gezonde dosis humor en satire beschikt, een foto van zijn ‘opvolger’ – een hond – op Facebook. “Ik heb iemand gevonden die het kan overnemen als burgemeester. Het is nu eenmaal een hondenstiel”, knipoogde hij. Het is vandaag immers ‘Take Your Dog To Work Day’, een internationaal gevierde dag waarop honden hun baasjes mogen vergezellen naar de werkvloer.

Buiten een paar enkelingen konden de meeste mensen zijn frats wel appreciëren. “Fantastisch! Van alle reacties van zuurpruimen kunt u een taart bakken voor heel Antwerpen. Toffe foto, tof gevoel voor humor!” en “Fijne foto om het weekend mee te beginnen. Met een beetje humor komt een mens al heel ver”, klinkt het onder meer in de comments.