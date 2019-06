Ed Sheeran mag dan toch cafébord uithangen op zijn miljoenenlandgoed

Een rechter heeft beslist dat singer-songwriter Ed Sheeran dan toch zijn geliefde cafébord mag ophangen aan de gevel van zijn riante villa in Suffolk, in het oosten van Groot-Brittannië. Het plakkaat ter ere van zijn vrouw, Cherry Lancaster Seaborn, moest eerder op rechterlijk bevel worden neergehaald omdat het zou vloeken met de rest van het domein.

Het optrekje van Sheeran is geen Lego House maar een domein met vier luxueuze wooneenheden. De centrale woonhoeve, twee villa’s en een bungalow werden vanaf 2012 één voor één opgekocht voor in totaal een slordige 3,1 miljoen euro. ‘Sheeran-ville’, zoals het domein door buurtbewoners werd gedoopt, werd voorzien van een heuse ondergrondse mancave met bioscoop en muziekruimte, die via een tunnel met de hoeve verbonden is.

Geen negatieve impact







Sinds kort prijkt aan de gevel van zijn hoofdlandgoed opnieuw een cafébord van vier meter groot, met het opschrift ‘The Lancaster Lock’ – een verwijzing naar zijn vrouw. Eerder had de gemeenteraad van East Suffolk het bord verboden omdat het uit de toon viel in het beschermde cultuurhistorische landschap van het domein.

Onlangs keerde de gemeente echter op zijn stappen terug: “Het bord is niet verlicht en heeft geen negatieve impact op de naburige woningen”, klinkt het in een verklaring. “Bovendien doet het geen afbreuk aan het karakter en uitzicht van het domein.”

Goed nieuws dus voor de Britse superster, die op 12 juli zijn nieuwste album lanceert.