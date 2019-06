Yellow Tigers sluiten af met 3-2 zege tegen Italië

De Yellow Tigers (FIVB-19) hebben hun campagne in de Nations League vandaag in schoonheid afgesloten. In het Turkse Ankara versloegen ze Italië (FIVB-8) met 3-2. De setstanden waren 12-25, 25-20, 16-25, 25-14 en 15-10. Gert Vande Broek startte met Britt Herbots, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams. Anna Valkenborg, Manon Stragier, Silke Van Avermaet, Elise Van Sas, en Britt Rampelberg vielen in. Met 17 punten was Herbots de vlotst scorende Yellow Tiger.

Met acht zeges en zeven nederlagen werden de Belgen zevende op zestien landen. Het doel was het behoud en dat werd met glans behaald. Polen (FIVB-26) haalde de Final 6, maar de andere challengers, de Dominicaanse Republiek (FIVB-10) en Bulgarije (FIVB-16), bleven onder de Tigers. Naast Polen plaatsten ook Brazilië (FIVB-4), China (FIVB-2), de Verenigde Staten (FIVB-3), en Turkije (FIVB-12) zich voor de eindronde, die in het Chinese Nanjing gespeeld wordt. Bulgarije degradeert.







bron: Belga