Wouter Van Besien messcherp voor groene campagne

Een interne nota van Wouter Van Besien legt pijnlijk bloot waar de campagne van Groen misliep. “We kwamen in de problemen toen we begonnen te zwalpen”, schrijft Van Besien in een paginalange analyse die de oud-partijvoorzitter rondstuurde naar de brede top van Groen en zijn gewezen fractie in het Vlaams Parlement. Dat meldt De Standaard, die de tekst kon bemachtigen. Ook Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen berichten over de nota. “Mijn inschatting is dat we de laatste maand duidelijk kiezers verloren hebben”, schrijft Van Besien. “Op onze sociale, linkse flank hebben we klappen gekregen. Over de bekommernissen van mensen met minder geld of met meer noden hoorde men ons te weinig.” Van Besien stelt dat Groen moet kiezen tussen twee profielen: “een klimaatpartij” of “een brede progressieve partij”, die op een “eigentijds-linkse manier” ingevuld wordt. “Het is niet aan ons om de bezitters van salariswagens te culpabiliseren”, klinkt het.

Al vroeg in de campagne kwam Groen met een erg gedetailleerd en berekend klimaatplan, wat de partij kwetsbaar maakte. Van Besien verdedigt die keuze. “Groenen worden nog steeds te gemakkelijk afgeschilderd als dagdromers, slechte bestuurders, politici met goede ideeën maar te weinig concrete haalbaarheid.” Maar in de discussie over de bedrijfswagens werd die lijn niet doorgetrokken, zegt hij. “We kwamen in problemen toen we te weinig concreet gingen of begonnen te zwalpen, niet omdat we te concreet gingen.”







bron: Belga