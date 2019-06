“VRT heeft voorbije jaren efficiënt gewerkt, meer besparen is niet mogelijk”

Ondanks een moeilijke budgettaire context heeft de VRT ook in 2018 zeer efficiënt gewerkt. “Maar er zijn wel grenzen. Als we moeten blijven besparen, dan moeten we stoppen met bepaalde zaken.” Dat heeft Paul Lembrechts, de gedelegeerde bestuurder van de openbare omroep, vandaag gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten van 2018. De VRT heeft 2018 afgesloten met een tekort van 3,2 miljoen euro. Dat is 0,2 miljoen euro beter dan oorspronkelijk gebudgetteerd was. Volgens de beheersovereenkomst van de openbare omroep met de Vlaamse regering mag het bedrijf elk even jaar negatief gaan. Bovendien waren er vorig jaar verkiezingen en het WK Voetbal.

De VRT kost 41,2 euro per Vlaming per jaar. Dat is erg laag vergeleken met andere Europese openbare omroepen. Het gemiddelde bedraagt 63 euro en in Scandinavië schommelt dat zelfs rond 80 euro. De omroep heeft volgens Lembrechts de voorbije jaren, ondanks een moeilijke budgettaire context, voortdurend ingezet op een efficiënte werking. “Elke euro die we hebben, geven we zo veel mogelijk terug aan de Vlaming”, zegt Lembrechts.







Volgens Lembrechts zijn er wel grenzen. “Als we in de toekomst een belangrijke hefboom voor de Vlaamse samenleving willen blijven spelen, dan is de huidige publieke financiering onvoldoende. Als we moeten blijven besparen, moeten we bepaalde zaken stopzetten.”

Enkele weken geleden was er ophef toen Vlaams Belang liet weten dat de partij af wil van de ‘opgedrongen diversiteit’ bij de VRT. Zo mag er volgens de partij meer aandacht zijn voor islamkritiek. Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, benadrukte dat de Vlaamse regering het algemeen mediabeleid bepaalt, de raad van bestuur de strategie bepaalt en het management van de VRT onafhankelijk het inhoudelijk beleid uittekent.

bron: Belga