Verdachte opgepakt na vondst van kleine hoeveelheid explosieven in Jette

Een verdachte is opgepakt na de vondst van een kleine hoeveelheid explosieven in een plastic zak vandaag in Jette. Dat is vernomen van Denis Goeman, de woordvoerder van het parket van Brussel. Volgens de eerste vaststellingen zou er geen sprake zijn van een terroristische context. De verdachte zal in de loop van de avond verhoord worden door de politie. Twee verdachte plastic zakken werden vanmiddag aangetroffen in de Tentoonstellingslaan, vlakbij de spoorwegbrug. In een van die zakken zat een kleine hoeveelheid explosieven. Het gaat om TATP (acetonperoxide).

De identiteit van de verdachte is niet vrijgegeven, maar het parket geeft aan dat de persoon geen terroristisch profiel heeft. “De hoeveelheid explosieven zou niet voor een grote explosie gezorgd kunnen hebben”, aldus Goeman. “Dat feit en het feit dat de persoon geen terroristisch profiel heeft, maken dat er niet gedacht wordt aan die context.”







In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek was de recherche van de politie Brussel West vanmiddag bezig met een zoekactie in de omgeving van het Laerbeekbos en het was tijdens die zoekactie dat aan de spoorwegbrug boven de Tentoonstellingslaan de verdachte zak werd aangetroffen. Er werd een veiligheidszone ingesteld.

De politie verwittigde de ontmijningsdienst van het leger, DOVO. Die heeft de zak laten ontploffen. Het incident zorgde ervoor dat het treinverkeer onderbroken moest worden tussen Jette en Ternat en tussen Jette en Asse.

bron: Belga