UNHCR roept Europa op migranten van Sea-Watch 3 op te nemen

De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft donderdag de Europese landen opgeroepen tot het opnemen van de migranten die momenteel vastzitten op het reddingsschip Sea Watch 3. De 43 migranten, onder wie ook drie onbegeleide minderjarigen, hebben dringend een “veilige haven” nodig, zegt UNHCR. Het schip van de Duitse ngo Sea Watch had woensdag 53 mensen gered voor de Libische kust. De migranten waren in nood geraakt toen ze probeerden om met een rubberboot de Middellandse Zee over te steken. Het reddingsschip ligt sindsdien voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa, maar krijgt geen toelating om aan te meren. Tien migranten hebben om medische redenen wel al toestemming gekregen om het schip te verlaten en voet op Italiaanse bodem te zetten.

Sinds het aantreden van een rechts-populistische regering, hanteert Italië een felle houding tegen ngo’s die migranten redden op de Middellandse Zee. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, van de extreemrechtse partij Lega, vindt dat ngo’s die geredde migranten in Europa laten aanmeren zich schuldig maken aan “mensensmokkel”.

De regering in Berlijn had dinsdag al laten weten dat meer dan vijftig Duitse steden bereid zijn om migranten van het schip Sea Watch 3 op te nemen. Al doen sommige Duitse steden dat wel onder de voorwaarde van “een brede betrokkenheid van EU-lidstaten, gecoördineerd door de Europese Commissie”.

bron: Belga