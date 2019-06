Roel Moors gaat aan de slag bij Bamberg

Roel Moors verlaat de Antwerp Giants en wordt coach van de Duitse club Bamberg. De 40-jarige Antwerpenaar had de Giants vier jaar lang onder zijn hoede. Een maand geleden won hij met Antwerp nog met 72-58 van zijn nieuwe club in een wedstrijd om de derde plaats in de Champions League. Moors tekende een contract voor twee seizoenen. Bamberg werd in zijn geschiedenis al negen keer Duits kampioen, maar strandde dit seizoen in de kwartfinales van de Duitse play-offs. Moors zal bij de club terug herenigd worden met Leo De Rycke, die een maand geleden de Giants verliet en nu de functie van sportief manager uitoefent bij Bamberg.

Antwerp kondigde maandag het vertrek van Moors al aan en stelde ook al de nieuwe trainer, zijn assistent Christophe Beghin, voor.







Moors werd dit seizoen verkozen tot coach van het jaar in zowel de Euromillions Basket League als de Champions League.

bron: Belga