Vandaag is Rik Beckers, ex-provincieraadslid en penningmeester bij de lokale Vlaams Belang-afdeling, dood aangetroffen in zijn woning in Sint-Truiden. Over de oorzaak van zijn overlijden is niets bekend, het parket onderzoekt de zaak.

Rik Beckers (63) was de vader van huidig Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). Zijn echtgenote is voormalig volksvertegenwoordiger Marleen Govaerts.

De melding van zijn overlijden kwam rond 15 uur binnen bij de politiediensten.







bron: Belga