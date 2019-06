Regisseur Michel Hazanavicius eregast op tweede Brussels International Film Festival

De Franse regisseur Michel Hazanavicius, die met zijn film “The Artist” vijf Oscars won, is van 20 tot 29 juni de eregast op de tweede editie van het Brussels International Film Festival (BRIFF). Na een geslaagde eerste editie zet het BRIFF zijn parcours voort met drie internationale competities, openluchtcinema en een hommage aan Belgisch talent. Met “It Must Be Heaven” van Elia Suleiman wordt er op de openingsavond op 20 juni meteen een topfilm vertoond die tot de officiële selectie van het afgelopen filmfestival in Cannes behoorde.

Een andere topfilm is “The Artist” (2011) van eregast Michel Hazanavicius. De bekroonde regisseur brengt ook nog zijn films “La Classe Américaine: Le Grand Détournement” (1993), “OSS 117 Rio ne répond plus” (2009) en “Le Redoutable” (2017) mee naar het BRIFF en op 21 juni geeft de eregast een masterclass.

De Belgische acteur en actrice Bouli Lanners en Emilie Dequenne maken nadrukkelijk deel uit van het Off Programma op het festival. Twintig jaar geleden zorgde de film “Rosetta” van de gebroeders Dardenne voor de doorbraak van hoofdrolspeelster Dequenne. De film, die bekroond werd met een Palme d’Or, wordt getoond in aanwezigheid van de regisseurs en de hoofdrolspeelster. Bouli Lanners krijgt dan weer carte blanche om de klimaatverandering aan te klagen met zes films in het thema “Green Planet”.

Daarnaast lopen er doorheen het festival nog een internationale, nationale en “director’s week”-competitie, die het programma helemaal vol maken.

bron: Belga