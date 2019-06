Poetin ziet geen enkel bewijs voor Russische betrokkenheid crash MH17

Voor de Russische president Vladimir Poetin is er “geen enkel bewijs” voor de betrokkenheid van Rusland in de crash van vlucht MH17 in 2014, in het separatistische oosten van Oekraïne. Het internationaal onderzoek had eerder deze week drie Russische verdachten aangewezen. “Wat voorgesteld is als bewijzen voor de verantwoordelijkheid van Rusland, daar zijn we het absoluut niet mee eens. We oordelen dat er geen enkel bewijs is”, aldus Poetin aan de pers, na zijn jaarlijkse vraag-en-antwoordronde “Directe Lijn” met de Russische bevolking.

Bron: Belga