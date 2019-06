Plastic zak met kleine hoeveelheid explosieven aangetroffen langs spoorlijn in Jette

Het spoorverkeer op de lijnen tussen Jette en Ternat en Jette en Asse is donderdag sinds 12.30 uur onderbroken omdat de lokale politie Brussel West aan de Tentoonstellingslaan, vlakbij de spoorwegbrug, een verdachte plastic zak heeft aangetroffen die een kleine hoeveelheid explosieven bevatte. Dat meldt de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek). De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, zal de tas nu laten ontploffen. In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek was de recherche van de politie Brussel West vanmiddag bezig met een zoekactie in de omgeving van het Laerbeekbos en het is tijdens die zoekactie dat aan de spoorwegbrug boven de Tentoonstellingslaan de verdachte zak werd aangetroffen.

“We hebben meteen een veiligheidszone ingesteld en DOVO verwittigd”, zegt commissaris Johan Berckmans, woordvoerder van de politie Brussel West. “Zij hebben vastgesteld dat de zak een kleine hoeveelheid explosieven bevatte en gaan die nu gecontroleerd laten ontploffen. Eenmaal dat gebeurd is, zullen onze ploegen het verdere onderzoek doen.”







bron: Belga