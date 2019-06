OS 2020 – Belgen kunnen vanaf donderdag tickets bestellen

Vanaf vandaag/donderdag kan het Belgische publiek tickets bestellen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. In totaal zijn er 9.000 kaartjes beschikbaar. De tickets zijn te koop op de website van Eventeam (www.eventeam.be/tokyo2020), dat door het het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) net als voor Rio 2016 werd gekozen als officieel en exclusief ticketverkoopbureau.

Op de website die beschikbaar is in drie talen (Frans, Nederlands, Engels) kunnen geïnteresseerden na registratie hun aankoop met de bankkaart afronden. Vanaf mei 2020 worden de kaartjes op het aangegeven adres in een verzegelde enveloppe bezorgd.

De tickets worden ingedeeld in vijf prijscategorieën. Categorie A-plaatsen zijn het best gesitueerd, categorie E-plaatsen zijn het hoogst gelegen in de tribunes. Wie een atletiekfinale wil bijwonen in de A-categorie, moet 1.099 euro neertellen. De ticketprijzen voor de openingsceremonie variëren van 116 tot 2.473 euro. Naast de wedstrijdtickets worden ook packages (tickets + reisprestaties) aangeboden.

Op 9 mei ging de eerste fase van de ticketverkoop voor de Spelen in Tokio van start. Die eerste fase, waarin enkel inwoners van Japan zich konden aanmelden, eindigde op 28 mei. Vandaag/donderdag 20 juni wordt duidelijk wie welk kaartje krijgt.

bron: Belga