Nog 3 kandidaten in de running om Theresa May op te volgen als Britse premier

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid maakt geen kans meer om Theresa May op te volgens als Tory-partijleider en eerste minister. De 313 Conservatieven in het Britse parlement hebben hem vanochtend weggestemd. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson bouwt zijn voorsprong verder uit tot 157 stemmen. Van de tien kandidaat-premiers zijn er intussen nog drie over. Naast Johnson, die met 157 van de 313 stemmen torenhoog favoriet blijft, zitten ook minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt en milieuminister Michael Gove nog in de race.

Deze avond stemmen de Tories een vijfde en laatste keer. De circa 160.000 partijleden krijgen dan een maand de tijd om per brief een keuze te maken tussen de twee overblijvers.







bron: Belga