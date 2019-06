Naam Charles Michel duikt op voor EU-topjob, maar liberalen blijven Vestager steunen

De naam van premier Charles Michel (MR) duikt op als mogelijke opvolger van Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad. Volgens nieuwswebsite Politico is Tusk de optie-Michel aan het aftoetsen bij de andere staatshoofden en regeringsleiders, maar binnen de liberale familie van Michel luidt het dat volop de kaart van Margrethe Vestager getrokken wordt. “Zij maakt een goede kans op het voorzitterschap van de Europese Commissie.” Vanaf 15 uur komen de Europese leiders bijeen voor een Europese top. Tijdens hun diner – dat lang dreigt uit te lopen – zullen ze het hebben over de invulling van de vacatures aan de top van de Europese instellingen. Er moeten nieuwe voorzitters van de Raad en de Commissie gevonden worden, een nieuwe hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid en een opvolger van Mario Draghi aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Intussen zoekt ook het Europees Parlement een nieuwe voorzitter.

In de aanloop naar de start van de top wordt volop overleg gepleegd. Donald Tusk hoopt vanavond of vannacht de benoemingspuzzel te kunnen leggen, maar moet met verschillende evenwichten rekening houden: de belangrijkste politieke families claimen elk een topjob, zowel de landen uit het noorden en het zuiden van Europa, als uit het oosten en het westen moeten elk hun vertegenwoordiger krijgen, en als het even kan moet het aantal beschikbare functies zo gelijk mogelijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen.







Of Tusk en zijn collega’s er vanavond uit geraken, is niet duidelijk. Zeker is dat de geruchtenmolen op volle toeren draait en verschillende namen circuleren. Ook die van ontslagnemend premier Michel duikt opnieuw op. Hij wordt al langer als een ‘dark horse’ gezien, maar zou nu dus een reële optie zijn. De liberale familie van Michel trekt naar eigen zeggen echter voluit de kaart van de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager. De liberalen nomineerden haar voor de Europese verkiezingen dan wel niet als Spitzenkandidat, maar steunen haar nu wel voluit om het voorzitterschap van de Europese Commissie binnen te halen en zo Jean-Claude Juncker op te volgen.

Hoe dan ook is tijdens de lopende onderhandelingen een hoofdrol weggelegd voor Michel. Hij is samen met de Nederlandse premier Mark Rutte het duo dat namens de liberalen de gesprekken over de Europese beleidsagenda voert met de vertegenwoordigers van de christendemocraten en de socialisten. Donderdagochtend belegde Michel een vergadering met Rutte en hun collega’s Andrej Plenkovic (Kroatië) en Krisjanis Karins (Letland), die voor de EVP spreken, en Pedro Sanchez (Spanje) en Antonio Costa (Portugal), die de PES vertegenwoordigen. Het zestal besprak ook de “institutionele vernieuwing” van de EU, maar over de inhoud van hun gesprek raakte niets bekend.

bron: Belga