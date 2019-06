Mexico is eerste kwartfinalist na overwinning tegen Canada

Mexico heeft zich als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. Het elftal van bondscoach Gerardo Martino won gisteravond ook zijn tweede groepswedstrijd. In het Amerikaanse Denver (Colorado) haalden de Mexicanen het met 3-1 van Canada. Roberto Alvarado (40.) opende kort voor de pauze de score voor Mexico, waar Standardgoalie Guillermo Ochoa de aanvoerdersband droeg. In de 54e minuut verdubbelde Andres Guardado de voorsprong. Lucas Cavallini lukte een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer maar twee minuten later trof Guardado opnieuw raak.

Mexico won eerder met 7-0 van Cuba en is met 6 op 6 zeker van de volgende ronde.







Canada versloeg in zijn eerste duel in groep A Martinique met 4-0 dankzij onder meer twee goals van Jonathan David. De Gentspits viel tegen Mexico na 57 minuten in. Martinique haalde het woensdag met 3-0 van Cuba. Zondag staan op de slotspeeldag in Charlotte (North Carolina) Canada/Cuba en Martinique/Mexico op het programma.

De Gold Cup is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten. De VS verdedigen hun titel uit 2017. Toen versloegen ze in de finale Jamaica met 2-1.

Bron: Belga