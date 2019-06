Koning Filip pleit in Genève voor meer sociale rechtvaardigheid in wereld in verandering

Koning Filip is vandaag in het Zwitserse Genève ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Hij hamerde er in een toespraak op de noodzaak dat de 187 lidstaten zich inzetten voor meer sociale rechtvaardigheid en investeren in mensen. De vorst benadrukte de cruciale rol van de organisatie in een wereld gekarakteriseerd door “globalisering en toegenomen onderlinge afhankelijkheid.” Koning Filip noemde een reeks uitdagingen en de noodzaak daar nieuwe antwoorden op te formuleren: de toename van de ongelijkheid en het gevoel van onveiligheid dat hiermee gepaard gaat, de discriminatie van vrouwen, de migratiestromen, de heropleving van nationalistische en identitaire bewegingen, de crisis van het multilateralisme, de technologische revolutie en de klimaatverandering.

“Door de technologische veranderingen en de dringende noodzaak ons milieu te beschermen, zullen werkpatronen fundamenteel moeten evolueren”, sprak de koning. “Het klassieke groeimodel heeft zijn grenzen bereikt en moet worden vervangen door iets radicaal nieuws.”







Door de digitalisering zal de inhoud van veel bestaande banen veranderen, aldus koning Filip. “De overgrote meerderheid van de werknemers zal zich moeten omscholen, een aanzienlijk aantal zal een volledig nieuwe richting moeten inslaan.” Volgens de vorst vergen al die veranderingen “van onze landen een grote waakzaamheid, maar ook een bijzondere inventiviteit van de IAO.” “De sociale vooruitgang uit het verleden moet worden verdedigd tegenover de nieuwe economische logica”, luidde het.

De koning gaat vandaag in Genève ook nog langs bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

bron: Belga