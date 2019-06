Franse zakenman Xavier Niel wil belang van Nethys in Franse krant overnemen

De Franse zakenman Xavier Niel is in exclusieve onderhandelingen gestapt om het belang over te nemen dat de Belgische maatschappij Nethys heeft in de Franse krant Nice-Matin (34 procent). Dat maakt Niel zelf bekend in een persbericht dat hij zondagavond naar het Franse nieuwsagentschap AFP heeft gestuurd. “De groep Nethys heeft op woensdag 12 juni de directie van Nice-Matin geïnformeerd dat de groep in onderhandeling is gegaan met Xavier Niel, opdat hij via zijn persoonlijke holding NJJ en binnen korte tijd, een meerderheidsaandeel neemt binnen de maatschappij Avenir Développement in handen van Nethys”, aldus de zakenman in een persbericht.

Nethys was aandeelhouder van Nice-Matin sinds 2016. Eind december maakte de groep bekend af te willen van dat belang in de Franse krant.

Bron: Belga