Facebook lanceert eigen cryptomunt Libra in 2020

Facebook lanceert volgend jaar een eigen cryptomunt, de “Libra”. Die moet toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje, zo heeft de sociaalnetwerksite vandaag bekendgemaakt. Libra is een zogeheten ‘stablecoin’, bedoeld om grote waardeschommelingen te vermijden zodat de cryptomunt kan worden gebruikt voor dagdagelijkse transacties, in tegenstelling tot meer volatiele cryptomunten zoals Bitcoin. “Libra moet een nieuw betaalmiddel bieden buiten de traditionele bancaire en financiële circuits”, klinkt het. “Een instrument dat in het bijzonder interessant kan zijn voor mensen die niet bij het bancaire systeem terechtkunnen, met name in de ontwikkelingslanden”, aldus Facebook.

De Bitcoin, die tien jaar eerder het licht zag, is al vaker in een negatief daglicht gekomen, onder andere omdat de cryptomunt gebruikt zou worden voor witwasoperaties. Facebook maakt zelf ook een ernstige vertrouwenscrisis door, na een reeks schandalen rond het beheer van persoonlijke gegevens.







Gebruikers van de nieuwe cryptomunt zullen op hun smartphone over een digitale portefeuille, “Calibra”, beschikken, die direct geïntegreerd is door Facebook in zijn diensten Messenger en WhatsApp. Daarmee zullen ze aankopen kunnen doen en geld versturen of ontvangen. Libra is een open systeem. Dat betekent dat de programmeercode vrij van rechten is en dat elke ontwikkelaar, bedrijf of instelling het kan in zijn diensten kan integreren.

De komst van Facebook in de wereld van de cryptomunten zou volgens kenners een keerpunt kunnen vormen voor die sector, aangezien hierdoor de digitale munten gepopulariseerd kunnen worden bij het grote publiek.

Facebook heeft het beheer van Libra toevertrouwd aan een onafhankelijke entiteit, gevestigd in het Zwitserse Genève.

Bron: Belga