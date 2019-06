Ervaar het leven van een vluchteling op Wereldvluchtelingendag

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, organiseert vandaag een publieksevenement rond Wereldvluchtelingendag op het Flageyplein in Brussel. Bezoekers kunnen er ondervinden wat het is om als vluchteling te leven. Ze kunnen deelnemen aan een vluchtelingenregistratie in een vluchtelingenkamp, een kijkje nemen in een VN-vluchtelingentent en daar het dagelijkse leven van vluchtelingen beleven via virtualrealityfilmpjes. Frederik Bordon, die de externe relaties verzorgt van UNHCR in België, legt uit wat de bedoeling is van het evenement: “We doen dit om het grote publiek te sensibiliseren rond de werking van UNHCR en rond de situatie van vluchtelingen wereldwijd. Het aantal vluchtelingen neemt jaarlijks toe. Er ligt heel veel druk op de buurlanden.” Vier op de vijf vluchtelingen komen in de buurlanden van hun eigen land terecht, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. “We hopen dat dit evenement van vandaag leidt tot meer solidariteit over het opvangen van vluchtelingen, niet alleen in de buurlanden, maar ook in de westerse wereld.”

Op Wereldvluchtelingendag leggen achttien volksvertegenwoordigers van Vlaams Belang de eed af in de Kamer. Bordon: “Ik hoop dat één van die nieuwe Kamerleden vandaag onze stand bezoekt zodat zij in de voetsporen kunnen treden van vluchtelingen en het verhaal rond migratie en vluchtelingen van een ander standpunt kunnen bekijken.”







Op het Flageyplein is er een UNHCR-vluchtelingentent opgetrokken. Bezoekers kunnen er een virtualrealitybril opzetten en zien zo welke inspanningen vluchtende kinderen moeten doen om een veilige plek te vinden. Ook kunnen bezoekers iris- en vingerafdrukscans laten maken, voor de biometrische registratie.

Vanavond is er in de concertzaal van Flagey een afsluitend muziekoptreden van “Refugees for Refugees”, muzikanten uit Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Tibet en België die samen muziek maken. “We willen hiermee de geslaagde integratie van deze mensen via culturele activiteiten in de verf zetten”, aldus Frederik Bordon.

bron: Belga