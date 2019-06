Braziliaans miljardenconglomeraat vraagt bescherming tegen schuldeisers aan

Het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht – actief in onder meer de bouw, olie en gas – heeft voor een rechtbank in Sao Paulo bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Odebrecht wil de bescherming om een schuld van 51 miljard Braziliaanse real of omgerekend 11,7 miljard euro te herstructureren.

Het conglomeraat staat onder druk, nadat onder meer ethanol-dochter Atvos bescherming aanvroeg tegen schuldeisers en gesprekken over de verkoop van petrochemie-dochter Braskem afsprongen.

Odebrecht worstelt ook al jaren om te herstellen van de gevolgen van een groot corruptieschandaal in Brazilië.

