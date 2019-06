Amerikaanse Senaat stemt tegen wapenexport naar Saoedi-Arabië en VAE

In de Verenigde Staten heeft de Senaat vandaag tegen wapenverkopen aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gestemd. Verscheidene Republikeinen gingen in het door hen gedomineerde hogerhuis in tegen de wil van de Republikeinse president Donald Trump. De in totaal 22 resoluties gaan nu naar het Huis van Afgevaardigden, waar ze naar verwachting ook groen licht zullen krijgen. In het lagerhuis zijn de Democraten in de meerderheid. Vermoedelijk zal Trump echter daarna zijn veto stellen tegen de teksten. In het Congres zal het dan moeilijk zijn om een meerderheid te vinden die groot genoeg is om het veto te herroepen.

Het Amerikaanse Congres keurde in april ook al een resolutie goed om de Amerikaanse steun stop te zetten aan de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die bombardementen uitvoert in Jemen. Ook daartegen stelde Trump zijn veto.







Veel Amerikaanse Congresleden zijn niet alleen gekant tegen steun aan Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten door de hoge dodentol en de slechte humanitaire situatie in Jemen, maar ook door de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd vorig jaar in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord. Trump sprak na het internationaal veroordeelde incident zijn steun uit voor de Saoedische monarchie.

Gisteren gaf Agnès Callamard, speciaal verslaggeefster van de VN over buitengerechtelijke executies, na een onderzoek van zes maanden nog te kennen dat er “geloofwaardige bewijselementen” zijn die kroonprins Mohammed bin Salman aanduiden als opdrachtgever.

Bron: Belga