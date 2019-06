7 plekken die bewijzen dat de Ardennen de new place to see zijn

Je hoeft helemaal niet naar de andere kant van de wereld om prachtige plekken te ontdekken die indruk maken op al je Instagram-volgers. Dit zijn zeven oogstrelende bestemmingen dichtbij huis, in de Ardennen.

Fondry des Chiens







De Fondry des Chiens ligt in het natuurpark Viroin-Hermeton, in de buurt van Nismes. Een unieke plek in België. Deze natuurlijke kloof van 20 meter diep werd gevormd door duizenden jaren van regenerosie op heel kalkrijke grond. Het resultaat is een spectaculair en duizelingwekkend panorama, maar ook een plaats met een grote biodiversiteit. Met een beetje geluk kan je een van de vele hagedissen fotograferen die op deze eeuwenoude rotsen krioelen.

Ninglinspo

De Ninglinspo (Aywaille) is een van de favoriete bestemmingen voor wandelaars die houden van unieke uitzichten. Met een gemiddelde helling van 8% en een hoogteverschil van 250 meter is dit riviertje van 3 km een van de snelste van België. Met hun watervallen staan de wandeltochten rond de Ninglinspo garant voor een adembenemend landschap en prachtige foto’s en video’s om mee te scoren op Instagram.

Dinant

Dinant is genesteld op de flank van een heuvel, tegen de rots, en bezaaid met charmante oude huizen langs de Maas. De stad is het startpunt voor heel wat wandeltochten met gegarandeerd originele kiekjes. De Collegiale kerk, de opmerkelijke Rocher Bayard, de Citadel… je weet niet waar eerst te kijken. Heb je wat tijd te veel? Neem dan de kabelbaan naar boven of ga ondergronds in de grot La Merveilleuse.

Waterval van de Bayehon

De waterval van de Bayehon, nabij Longfaye in de Hoge Venen, is met een hoogte van 9 meter de op een na grootste van België. Wat hem zo bijzonder maakt, is de paarse kleur van het water. Die natuurlijke tint is het gevolg van het water dat over de rotsen vol ijzer stroomt. Het ideale moment om dit kleurrijke schouwspel vast te leggen, is het ‘gouden uur’ vlak na zonsopgang of voor zonsondergang.

Grotten van Hotton

De grotten van Hotton zijn erkend als uitzonderlijk natuurlijk erfgoed van Wallonië. De site werd pas 60 jaar geleden ontdekt, maar de “grotten van Duizend-en-één-Nacht” behoren tot de mooiste van België. Daal 65 meter onder de grond af om dit geologische pareltje te ontdekken en deel dat magische moment met je Instagram-volgers.

Kasteel van Bouillon

Zin om je onder te dompelen in de middeleeuwse sfeer van Game of Thrones? Dat kan in het kasteel van Bouillon. Bijna duizend jaar na de bouw staat de burcht van Godfried van Bouillon er nog altijd. De oude stenen, de Vauban-trap en schietgaten zijn spek voor de bek van fotografieliefhebbers. Dit kasteel met uitzicht op de Semois had ooit de reputatie onneembaar te zijn, maar vandaag kan je er gewoon binnen wandelen om naar hartenlust kiekjes te nemen.

Vallei van de Hoëgne

De vallei van de Hoëgne strekt zich uit in de regio Verviers en wordt beschouwd als een van de mooiste in België. De promenade, gebouwd op het einde van de 19de eeuw, laat je optimaal genieten van deze ongerepte, pittoreske vallei die doorkruist wordt door de rivier de Hoëgne. Met haar watervallen, houten bruggetjes en rijkelijke flora is deze wandeling niet alleen romantisch, maar ook erg sportief en avontuurlijk.

Zin om vlakbij deze feeërieke plekken te logeren? Op www.ardennes-etape.be vind je een heleboel charmante gîtes in de Ardennen.