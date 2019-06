Wordt volgende week het hitterecord van 39 graden gebroken?

Volgens een Amerikaans weermodel van GPS wordt het volgende woensdag maar liefst 39 graden. Daarmee zou het Belgisch warmterecord verbeterd worden. Maar volgens het KMI wordt het ‘slechts’ 37 graden.

Volgende week krijgen we wellicht te maken met een hittegolf, vijf dagen op het rij moet het dan minstens 25 graden geweest zijn, waarvan minimaal drie warmen dan 30 graden.







De temperaturen gaan vanaf zondag de hoogte in. Volgens het KMI wordt het warm met maxima tot 28 graden. Maandag blijft het droog en zonnig met hoge wolkensluiers. Het wordt zeer warm met maximum tot 30 graden in het centrum, tot 31 graden in de Kempen. Ook aan zee is het aangenaam vertoemen, want daar stijgt de temperatuur tot 28 graden.

Zweten en puffen

Dinsdag en woensdag is het zweten geblazen. Dinsdag wordt het op veel plaatsen 32 graden, in de Kempen stijgt de temperatuur zelfs tot 33 graden. Aan de zee zullen we lekker op het strand kunnen liggen met een temperatuur van 31 graden. Woensdag wordt zonnig, droog en heet met maxima in het centrum tot 35 graden, in de Kempen kan het zelfs 36 tot 37 graden wroden.

Donderdag wordt het zwoel en zouden er vanaf het westen meer wolkenvelden kunnen binnenkomen. Later op de dag zouden de onweerkansen stijgen maar dat is volgens het KMI nog onzeker. Het wordt alsnog warm met maxima in het centrum rond 31 graden.

Hitterecord

Het Laatste Nieuws weet dat het hitterecord in ons land, sinds de metingen, vorig jaar behaald werd in Limburg met 38,8 graden. Maar of dat gebroken wordt, is dus nog even afwachten.