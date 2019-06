Weet jij al wat je allemaal met gehoortoestellen kan?

Ons gehoor is o zo belangrijk, maar tevens erg fragiel. Doorheen je leven kan het voorkomen dat je gehoor vermindert. Om je leven in dat geval zo comfortabel mogelijk te houden, bestaan er gehoortoestellen in alle geuren en kleuren. En die kunnen tegenwoordig al heel wat!

Gehoorverlies wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar dat is – jammer genoeg – niet de enige factor. Natuurlijke gehoorslijtage begint bij elke mens al op vrij jonge leeftijd, maar de snelheid ervan wordt bepaald door erfelijkheid en externe factoren, zoals blootstelling aan lawaai, middenoorproblematiek, ziektes en medicijngebruik.







Sommige mensen weten niet eens dat ze aan gehoorverlies lijden. Gebeurt het weleens dat je mensen regelmatig vraagt om te herhalen wat ze hebben gezegd? Of wijzen anderen je er soms op dat je televisie zo luid staat? Dan kan je best je gehoor eens laten nakijken bij een audicien, of je kan je gehoor HIER online testen.

Stel dat je gehoor inderdaad achteruitgegaan is, dan kunnen gehoorapparaten een oplossing bieden. Je denkt dan wellicht meteen aan grote en opvallende toestellen die je oor op een satelliet doen lijken, maar ook in deze sector heeft de technologie niet stilgestaan. Moderne hoortoestellen zijn kleine, krachtige computers die onopvallend in of achter het oor verdwijnen.

Onzichtbaar (in het oor) of zichtbaar (achter het oor)

Eerst en vooral kan je kiezen tussen een in-het-oor hoortoestel (IHO) of een achter-het-oor hoortoestel (AHO). Laatstgenoemde is met 90% van de hoortoesteldragers nog steeds de meest populaire categorie. De microfoon, schakelaar en batterij bevinden zich subtiel achter het oor. Via een ultradunne draad wordt het signaal doorgegeven aan de luidspreker, die in de gehoorgang zit. Doordat het grootste deel van het toestel zich buiten het oor bevindt, biedt een AHO in vergelijking met een IHO een hoger draagcomfort, een natuurlijkere waarneming van spraak en tonen, en een hoger bedieningsgemak.

In-het-oor hoortoestellen hebben dan weer het voordeel dat ze (bijna) onzichtbaar zijn omdat ze diep in de oorschelp geplaatst worden. Zowel de microfoon, versterker, telefoon als batterij zitten samen in één behuizing in het oor. Andere voordelen ten opzichte van AHO’s zijn dat de luidspreker op een natuurlijke plaats in de gehoorgang zit en hogere tonen daardoor beter weergeven worden. Bovendien neemt de microfoon veel minder omgevingsgeluid zoals wind mee en heeft de drager geen last van irritatie achter het oor.



Verlichting van tinnitus

Maar liefst 15% van de bevolking lijdt aan oorsuizen oftewel tinnitus, een constante piep of toon als gevolg van een gehoortrauma, stress of andere factoren. Meer dan de helft van de mensen die aan tinnitus lijden, heeft ook last van gehoorverlies. Sommige gehoorapparaten bieden een dubbel voordeel door een tinnitusmaskeerder in het toestel te voorzien. Daarbij wordt een voor de patiënt aangenaam geluid, zoals een zacht geruis, geproduceerd. Op den duur zullen de hersenen dit geluid wegfilteren omdat ze het als ‘onbelangrijk’ catalogiseren, maar ook de tinnitus zelf verdwijnt in dat proces van de voorgrond.

Handige Apple-voordelen

Heel wat gehoorapparaten worden ondersteund door Apple. Dat betekent dat je je iPhone of iPad rechtstreeks kunt koppelen aan je hoortoestel. Bellen, muziek of podcasts beluisteren wordt daarmee makkelijker dan ooit.

Nog een handig extraatje is de functie ‘Live Listen’, waarbij het apparaat als extra microfoon ingezet wordt. Zit je bijvoorbeeld op restaurant en is er te veel omgevingsgeluid? Leg je iPhone dan dichter bij je gesprekspartner en je hoort hem/haar klaar en duidelijk. Of hoe de technologie toch maar weer eens een stevige stapp vooruit zet!