Vrouw vraagt taart met Mariah Carey op maar krijgt Marie Curie

Verjaardagstaarten versieren met een foto van je idool is intussen een gangbare praktijk geworden. Toch loopt het vaker fout dan je zou denken. Zo ook bij de Britse Siobhan Casey die een taart wilde met een foto van Mariah Carey, maar eentje met scheikundige Marie Curie in de plaats kreeg.

De verjaardag van Siobhan Casey werd een dag vol geschenken. Niettemin was er één verrassing die de Britse liever niet had gekregen. Als fervente fan van popicoon Mariah Carey, wilde Casey een taart met een afbeelding van de zangeres op. Haar collega’s hadden de naam jammer genoeg verkeerd begrepen. Bijgevolg prijkte niet Mariah Carey op het gebak, maar wel de Pools-Franse scheikundige Marie Curie.







(Lees verder onder de tweet.)

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) June 14, 2019

Mariah Carey

De tweet werd zo vaak gedeeld dat het nieuwtje Mariah Carey zelf ter oren kwam. “Dit had ik kunnen zijn als ik geen onvoldoende had gehad voor mijn bijlessen wiskunde”, schreef de Amerikaanse. Daarop feliciteerde ze Casey van harte. De verjaardagswensen kwamen wel enkele maanden te laat want de Britse verjaarde al in maart. Toch deerde het Casey allerminst: “Het is ronduit hilarisch. Het is nog opmerkelijker omdat mijn verjaardag al in maart plaatsgevonden heeft, terwijl mijn nicht nu pas die foto met de wereld deelde.”

This could’ve been me if only I hadn’t failed remedial math 🤦‍♀️ happy birthday Siobhan!! 😘 https://t.co/Ffz69lTRkc — Mariah Carey (@MariahCarey) June 15, 2019

Meer dan enkel een vergissing?

Een grappig misverstand zou je denken, maar de BBC sprak met Casey die toch een voetnoot wilde toevoegen aan het verhaal. “Een tijd geleden heb ik een taart voor mijn broer gemaakt, met het gezicht van Mariah Carey op. De schatbewaarder van de liefdadigheidsorganisatie waarvoor ik werk, heeft gehoorproblemen. Bovendien maakte mijn accent het er niet makkelijker op”, legt de Britse uit. “Toen ik over de taart vertelde, vroeg hij me meerdere keren waarom ik nu juist een Marie Curie-taart gemaakt had.” Het duurde niet lang voor het voorval een grappige anekdote werd op de werkvloer. En de rest is geschiedenis.