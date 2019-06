VIDEO. Poema loopt gewoon verder na spectaculaire aanrijding

Auwch! In Colorado was een poema net iets te traag bij het oversteken, waardoor hij werd aangereden door een wagen. Het dier vloog meters hoog de lucht in en draaide enkele keren rond zijn as. Als bij wonder overleefde hij de botsing en kon hij na zijn pijnlijke landing snel wegspurten.

In de Boulder Canyon van Colorado kon een chauffeur met zijn dashcam een spectaculaire aanrijding vastleggen. De wagen voor hem reed rustig vooruit, toen er uit het niets een poema de baan opsprong. De auto raakte het dier achteraan in de flank waardoor het meteen de lucht in werd gekatapulteerd.







De grote katachtige draaide in de lucht verschillende keren rond zijn as en landde vervolgens aan de overkant van de weg. Zoals het een katachtige betaamt, sprong de viervoeter na zijn landing onmiddellijk recht. Met een spurtje verdween hij terug in de bosjes waar hij vandaan kwam. De inlichtingendiensten werden op de hoogte gesteld, maar die konden de poema niet meer traceren.